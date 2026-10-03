Главным на МКС станет россиянин: Петр Дубров примет командование станцией 4 октября

Космонавт Роскосмоса Петр Дубров 4 октября примет командование Международной космической станцией. Полномочия ему передаст астронавт NASA Джессика Меир, сообщило американское космическое агентство.

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Смена командира состоится в рамках подготовки к возвращению на Землю участников миссии Crew-12. Покидающие станцию члены экипажа передадут свои обязанности коллегам, которые продолжат работу на орбите.

Джессика Меир передаст Петру Дуброву полномочия командира МКС, после чего российский космонавт будет отвечать за координацию работы экипажа и выполнение предусмотренных для командира станции задач.

Экипаж Crew-12 работает на МКС с середины февраля 2026 года. В его состав, помимо Меир, входят космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавт NASA Джек Хэтэуэй и представитель Европейского космического агентства Софи Адено.

Возвращение Crew-12 запланировано на 5 октября. Экипаж должен покинуть Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon.