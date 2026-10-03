От создателей The Last of Us: Naughty Dog вернулась к Uncharted — Нейтан Дрейк снова отправится за сокровищами?

Пока что неизвестно, будет ли он главным героем или NPC

Студия Naughty Dog, по данным источников MP1st и VGC, работает над новой игрой серии Uncharted. Проект находится в разработке после завершения текущей работы над Intergalactic: The Heretic Prophet.

Источники утверждают, что в новой части появится Нейтан Дрейк, однако пока неизвестно, вернётся ли он в роли главного героя или получит второстепенную роль. Игра, как сообщается, не является ремейком и не связана с ранее обсуждавшимся переизданием первой Uncharted.

Режиссёром проекта, предположительно, станет Шон Эскайг, руководивший разработкой Uncharted: The Lost Legacy с Хлоей Фрейзер и Надин Росс. После работы над этим проектом Эскайг ненадолго покинул Naughty Dog и занял должность креативного директора Marvel's Avengers в Crystal Dynamics.

По данным источников, после новой Uncharted студия планирует перейти к разработке The Last of Us Part III. Ранее Naughty Dog сообщала о работе сразу над двумя проектами во вселенной The Last of Us.

Последней основной игрой серии остаётся Uncharted 4: A Thief's End, вышедшая в 2016 году. История завершилась тем, что Нейтан Дрейк оставил приключения и сосредоточился на семье, а потенциальной наследницей его дела стала дочь Кэсси.

В 2017 году Naughty Dog выпустила The Lost Legacy, показав, что серия может существовать и без Дрейка. При этом ещё в 2023 году Нил Дракманн говорил, что студия закончила с Uncharted и намерена двигаться дальше. Новые сообщения указывают на возможный пересмотр этого решения.