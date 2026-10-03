Honor выпустит широкий складной смартфон с огромной батареей уже в январе

Honor продолжает разработку складного смартфона нового формата с более широким корпусом. Изначально устройство ожидали до конца 2026 года, однако теперь, по данным известного китайского инсайдера Wisdom Pikachu, его премьера состоится в январе 2027 года. Инсайдер также упоминает «очень богатую» экосистему аксессуаров. Это может указывать на то, что Honor рассматривает новый форм-фактор как полноценное направление своей линейки, а не просто экспериментальную модель.

Huawei Pura X Max Источник изображения: Huawei

Главным отличием новинки от привычных складных смартфонов Honor Magic V станет формат экранов. Согласно предыдущим утечкам, диагональ внутреннего складного экрана составит примерно 7,6 дюйма, а внешнего — 5,5 дюйма. При этом корпус будет заметно шире большинства современных складных моделей — примерно как у Huawei Pura X Max. За счет этого внешний экран в сложенном состоянии может получить более привычные для обычных смартфонов пропорции.

Аппаратной основой устройства, согласно предварительным данным, станет SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6. Основная камера может получить 200-мегапиксельный сенсор в основном модуле и перископный телеобъектив. Емкость аккумулятора превысит 7000 мА·ч — для складного смартфона это немало.

Wisdom Pikachu точно сообщил о выходе Xiaomi 13 Ultra в апреле 2023 года и о появлении планшетов Xiaomi Pad 6 на той же презентации.