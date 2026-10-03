Raspberry Pi дорожает в третий раз за год — цены на популярные модели взлетели почти на четверть

Компания Raspberry Pi в третий раз за 2026 год повысила цены на свои одни из самых популярных одноплатных компьютеров.

Стоимость версий Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5 с 2 ГБ оперативной памяти увеличилась сразу на $12,50. Raspberry Pi 4 2GB подорожал с $55 до $67,50, то есть примерно на 23%, а цена Raspberry Pi 5 2GB выросла с $65 до $77,50 — почти на 19%.

Во время предыдущего повышения цен в апреле модели с 2 ГБ памяти сохранили прежнюю стоимость, однако теперь компания пересмотрела этот подход.

Глава Raspberry Pi Эбен Аптон заявил, что поддерживать прежнюю цену 2-гигабайтных версий больше невозможно с экономической точки зрения. С учетом нового изменения Raspberry Pi 4 2GB в общей сложности подорожал на 50%, а Raspberry Pi 5 2GB — на 55% относительно первоначальной цены в $50.

Главной причиной пересмотра цен стало резкое увеличение стоимости памяти LPDDR4, используемой в обеих моделях. По данным Raspberry Pi, за последний год цена на такую DRAM выросла примерно в семь раз. При этом в августовском интервью CNBC Аптон оценивал текущие затраты компании на закупку DRAM уже в 10 раз выше уровня 18-месячной давности.