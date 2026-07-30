Redmi K100 показали за день до анонса

Компания Redmi официально подтвердила, что 31 июля на выставке ChinaJoy 2026 в Шанхае состоится презентация ее новинки. Предположительно, речь идёт о серии смартфонов Redmi K100.

Менеджер по продукции Redmi Сунь Цунь опубликовал тизер, окончательно подтвердив, что речь идет именно о линейке Redmi K100.

Кроме того, глава Xiaomi выложил изображение, на котором можно рассмотреть силуэт смартфона.

Изображение Redmi

По предварительным данным, новые смартфоны получат флагманскую платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ранее в базе Geekbench уже появилась модель Redmi K100 Pro, набравшая 3429 баллов в одноядерном и 10 461 балл в многоядерном тестах.

Ожидается, что Redmi решила использовать Snapdragon 8 Elite Gen 5, чтобы сохранить стоимость устройств на конкурентном уровне на фоне роста цен на чипы и память. Первыми на рынок выйдут модели Redmi K100 Pro и K100 Pro Max, тогда как стандартная версия серии появится позже.

