Роботы Xiaomi уже приблизились по возможностям к людям на производстве

Лэй Цзюнь, основатель, председатель совета директоров и генеральный директор Xiaomi, поделился в Weibo видеороликом от команды разработчиков робототехники с подписью: «Довольно интересно».

В начале видеоролика белый человекоподобный робот методично работает на своем рабочем месте на производственной линии. Он точно выполняет процесс складывания портативного ящика для хранения. После завершения он отодвигает готовое изделие в сторону.

Фото Xiaomi/mydrivers

Затем камера переключается на ракурс селфи, а «руководитель» рядом с ней тоже оказывается роботом Xiaomi, но он покрашен в черный цвет. Этот черный робот показывает камере знак «V».

После технологической оптимизации роботы Xiaomi достигли 98% успешности двусторонних операций на станках нарезания гаек, что всего на 1% ниже человеческого показателя, и готовы к широкомасштабному внедрению.

Фото Xiaomi/mydrivers

Теперь робот также выполняет две новые задачи в цехе: сортировку боковых панелей центральной панели управления и складывание и переработку контейнеров для материалов. В обеих задачах показатель успешности превышает 90%. Команда разработчиков все еще дорабатывает модель управления, и в будущем планирует расширить возможности робота для выполнения более сложных промышленных процессов, чтобы человекоподобные роботы действительно смогли занять передовые позиции в интеллектуальном производстве.

