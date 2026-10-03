За низкую стоимость новых флагманов Oppo Find X10 и Find X10 Pro Max в Китае заплатят европейцы? Новые флагманы Oppo в Европе будут очень дорогими

22 сентября новые флагманы Oppo Find X10 и Find X10 Pro Max вышли в Китае, а сейчас готовится их европейский дебют. Но на такие же низкие цены, как в КНР (Find X10 — от 820 долларов, Find X10 Pro Max — от 1015 долларов), европейцам можно не рассчитывать. Более того: согласно данным ресурса YtechB, новинки Oppo в Европе окажутся сильно дороже предшественников.

Oppo Find X10 Pro Max Источник изображения: ITHome

По данным источника, базовый Oppo Find X10 выйдет в Европе с 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ флеш-памяти. Версия с 256 ГБ будет стоить 1400 евро, а версия с 512 ГБ флеш-памяти — 1600 евро. Для сравнения, Oppo Find X9 стартовал в Европе с 1000 евро.

Еще дороже обойдется Oppo Find X10 Pro Max. Европейская версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, как утверждается, будет стоить 1800 евро. Для сравнения, Find X9 Pro в Европе на старте стоил от 1300 евро.

Обычный Find X10 предложат в трех цветах — Glacier Blue, Mist Grey и Glow Coral. Для Find X10 Pro Max заявлены Luna White, Titanium Grey и Orange.

При этом международная версия Find X10 может отличаться от китайской аппаратной платформой. По предварительным данным, европейский смартфон получит MediaTek Dimensity 9500 вместо Dimensity 9600M, который используется в китайской версии.

Точная дата начала международных продаж Find X10 и Find X10 Pro Max пока не объявлена.