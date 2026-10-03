Samsung считает, что Galaxy S27 станут хитом. Компания рассчитывает выпустить до 48 млн экранов для Galaxy S27 — на 10% больше предшественника

Samsung приступила к производству первых компонентов для флагманской серии Galaxy S27. Как сообщает корейский ресурс ZDNet со ссылкой на представителей индустрии, выпуск отдельных комплектующих начался еще в сентябре, а с середины октября производство должно выйти на более значительные объемы. Samsung Display также должна начать массовое производство OLED-панелей для нового поколения смартфонов в октябре. По данным источников, годовой план Samsung Display предусматривает поставки 47–48 млн OLED-панелей для семейства Galaxy S27. Это более чем на 10% превышает план для Galaxy S26, который составлял немногим более 40 млн экранов. Отдельные планы у компании связаны с Galaxy S27 Pro: до конца 2026 года Samsung Display рассчитывает произвести для этой модели 2–3 млн панелей, а в 2027 году — еще 4–5 млн.

Линейка Galaxy S26 Источник изображения: Samsung

Предполагается, что базовый Galaxy S27 получит экран диагональю 6,27 дюйма, Galaxy S27+ — 6,66 дюйма, новый Galaxy S27 Pro — 6,47 дюйма, а Galaxy S27 Ultra — 6,89 дюйма.

Несмотря на увеличение количества моделей, Samsung намерена контролировать себестоимость новых смартфонов. Для этого компания может повторно использовать в Galaxy S27 часть компонентов от Galaxy S26. Такой подход особенно актуален на фоне роста стоимости микросхем памяти.

Расширение серии до четырех моделей также связывают с изменением стратегии Apple. Конкурент переходит к разделению запусков iPhone между разными периодами года, поэтому Samsung требуется более широкая линейка для конкуренции в различных ценовых сегментах.