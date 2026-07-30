Так лев или горилла? Необычного робота Kawasaki, на котором можно ездить, решили довести до серийного производства
Четвероногий Corleo с водородным двигателем выпустят в 2035 году
Компания Kawasaki Heavy Industries раскрыла новые подробности о проекте четвероногого робота Corleo, предназначенного для перевозки человека.
В апреле была сформирована отдельная команда из нескольких десятков инженеров, а разработка технологий управления ускорилась благодаря сотрудничеству с Nvidia. Прототип машины планируется завершить к 2028 году, а начало серийных продаж намечено на 2035 год.
Corleo представляет собой необычное транспортное средство, которым можно управлять верхом, словно мотоциклом. Робот передвигается на четырех ногах, что должно позволить ему преодолевать сложный рельеф, включая горные тропы и пересеченную местность. По размерам он сопоставим с крупным мотоциклом. В Kawasaki говорят, что дизайн вдохновлен львом, хотя многие пользователи интернета считают, что внешне машина больше напоминает гориллу.
Управление осуществляется с помощью руля и переноса веса тела водителя. Для анализа местности робот использует камеры и датчики, позволяющие выбирать безопасный маршрут. Представленный ранее концепт оснащался водородным генератором объемом 150 куб. см, а также цифровой системой, отображающей навигацию и информацию о положении транспортного средства в реальном времени.
Комментарии