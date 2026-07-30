Так лев или горилла? Необычного робота Kawasaki, на котором можно ездить, решили довести до серийного производства

Компания Kawasaki Heavy Industries раскрыла новые подробности о проекте четвероногого робота Corleo, предназначенного для перевозки человека.

В апреле была сформирована отдельная команда из нескольких десятков инженеров, а разработка технологий управления ускорилась благодаря сотрудничеству с Nvidia. Прототип машины планируется завершить к 2028 году, а начало серийных продаж намечено на 2035 год.

Изображение Kawasaki Heavy Industries/mydrivers

Corleo представляет собой необычное транспортное средство, которым можно управлять верхом, словно мотоциклом. Робот передвигается на четырех ногах, что должно позволить ему преодолевать сложный рельеф, включая горные тропы и пересеченную местность. По размерам он сопоставим с крупным мотоциклом. В Kawasaki говорят, что дизайн вдохновлен львом, хотя многие пользователи интернета считают, что внешне машина больше напоминает гориллу.

Управление осуществляется с помощью руля и переноса веса тела водителя. Для анализа местности робот использует камеры и датчики, позволяющие выбирать безопасный маршрут. Представленный ранее концепт оснащался водородным генератором объемом 150 куб. см, а также цифровой системой, отображающей навигацию и информацию о положении транспортного средства в реальном времени.

