Toyota вложила $50 млн в батареи будущего

Toyota открыла в штате Мичиган новый исследовательский центр, который займется разработкой и испытаниями аккумуляторов для автомобилей. В создание Toyota Battery Center of North America компания вложила почти $50 млн.

Комплекс расположен в городе Салин и занимает около 2800 кв. м. Он станет главным североамериканским центром Toyota по исследованиям и оценке автомобильных аккумуляторов.

Лаборатория будет работать не только с батареями для электромобилей. Здесь планируют исследовать аккумуляторные системы для обычных и подзаряжаемых гибридов, полностью электрических моделей и автомобилей с водородными силовыми установками.

Исследования охватят практически весь жизненный цикл батарей — от оценки сырья и новых технологий до интеграции аккумуляторов в автомобили и их последующей переработки.

Расположение центра рядом с американскими производственными предприятиями Toyota должно позволить компании быстрее выявлять и устранять проблемы, которые проявляются уже в реальной эксплуатации автомобилей.

По словам вице-президента подразделения силовых установок Toyota Джордана Чоби, новый центр позволит разрабатывать более долговечные аккумуляторы с учетом реальных условий, в которых эксплуатируются автомобили в США.

Лаборатория будет взаимодействовать с заводом Toyota Battery Manufacturing North Carolina и другими автомобильными предприятиями компании по всей Северной Америке.

Часть оборудования центра смогут использовать сторонние исследователи. Toyota планирует предоставлять партнерам доступ к инфраструктуре через Центр электромобилей Мичиганского университета, одним из основателей которого является автопроизводитель. Сотрудничество также должно помочь подготовить новых инженеров и технических специалистов для аккумуляторной отрасли.

О строительстве центра Toyota объявила еще в 2023 году. Компания пока не связывает его открытие с конкретной новой химией аккумуляторов или резким увеличением запаса хода электромобилей. Основная задача комплекса — создать собственную инфраструктуру для разработки, испытаний и оценки будущих батарей непосредственно в Северной Америке.