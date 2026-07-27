Батарея для камер Sony, Canon, Nikon и Fujifilm со встроенным динамиком и портом USB-C, которую можно отследить при помощи iPhone. Представлена новинка от Falcam

Компания Falcam объявила о выпуске серии аккумуляторов для фотокамер сторонних производителей. Доступны версии для Sony NP-FZ100 и Canon LP-E6 по цене от 299 юаней. Компания также анонсировала грядущие версии для Nikon EN-EL15 и Fujifilm NP-W235.

Аккумуляторы для фотоаппаратов имеют емкость 2600 мАч (17,43 Вт·ч), встроенный интерфейс USB-C для прямой зарядки, а также совместимы с традиционными зарядными устройствами.

Фото Falcam/ithome

В официальном заявлении подчеркивается, что серия аккумуляторов для камер изначально поддерживает функцию Apple Find My, интегрируя модуль отслеживания непосредственно в батарею. Пока батарея находится внутри камеры, ее можно найти с помощью приложения на iPhone , а при поиске поблизости батарея может даже издавать звук.

