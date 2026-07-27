Новейший GPGPU-чип для периферийного ИИ. Представлен процессор TH1100

Китайский разработчик GPU и вычислительных решений Thorsianway представил унифицированную архитектуру Thorsianway Unified Computing Architecture (TUCA), а также первый GPGPU*-процессор TH1100, предназначенный для периферийных систем искусственного интеллекта, включая робототехнику и воплощенный ИИ.

Китайская компания Suzhou Suo Microelectronics Technology (английский вариант названия — Thorsianway Microelectronics Technology или просто Thorsianway) специализируется на чипах и решениях для отображения (GPU/GPGPU, HMI — human-machine interface) для IoT, автомобильных жидкокристаллических панелей приборов, промышленного управления, умных экранов и воплощённого ИИ.

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По заявлению компании, архитектура TUCA объединяет собственные GPGPU, ИИ-ускорители и другое оборудование в единую программно-аппаратную платформу. Она охватывает весь цикл вычислений — от разработки приложений и компиляции до распределения задач и выполнения на аппаратном уровне.

Thorsianway работает с 2015 года, компания участвовала в создании первого национального стандарта Китая для GPU, а ее автомобильный чип GC9003 разошелся тиражом более 1 млн экземпляров.

В 2024 году производитель также выпустил GC9005 с интегрированными GPU и NPU для интеллектуальных автомобилей и бытовой техники.

* GPGPU (General-purpose computing on graphics processing units) — это использование графического процессора для обычных математических расчетов, которые обычно делает главный процессор (CPU). Он помогает решать сложные задачи быстрее за счет тысяч мелких ядер, которые работают одновременно