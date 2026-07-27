Новейший пункт «Сахалин» для запусков с космодрома Восточный готов к работе
Комплекс будет обеспечивать поддержку запусков с космодрома Восточный и управление спутниками
Холдинг «Российские космические системы», входящий в Роскосмос, завершил испытания антенного комплекса и унифицированного технологического модуля трассового измерительного пункта «Сахалин».
Объект предназначен для сопровождения запусков с космодрома Восточный, приема телеметрии и управления космическими аппаратами.
В состав комплекса входят антенные системы и наземная станция спутниковой связи. В дальнейшем инфраструктуру планируется расширить за счет комплекса приема данных со спутников дистанционного зондирования Земли, командно-измерительных станций и оборудования международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.
Во время испытаний оборудование успешно прошло проверки на устойчивость к сложным климатическим условиям. Комплекс подтвердил работоспособность при воздействии соленого морского тумана, сильного ветра и сейсмических нагрузок.
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