Стильный прозрачный дизайн, изогнутое стекло, поддержка видеокарт до 350 мм, дешевле 30 долларов. Представлен корпус AOC CG350B

Он уже поступил в продажу в Китае

Компания AOC представила корпус CG350B. Корпус отличается изогнутым стеклянным дизайном и продается по цене 189 юаней или 28 долларов.

Корпус имеет размеры 386 x 275 x 335 мм и совместим с материнскими платами формата M-ATX. На верхней части корпуса расположена большая сетчатая решетка, а также один порт USB-A 3.0 и два порта USB-A 2.0.

Фото AOC/ithome

Корпус имеет ограничение по длине видеокарты в 350 мм, по высоте процессорного кулера — 160 мм и по длине блока питания — 200 мм. В него можно установить три 2,5-дюймовых жестких диска и один 3,5-дюймовый жесткий диск.

Также в него можно установить до семи 120-мм вентиляторов, включая два 120-мм вентилятора сверху (совместимых с жидкостным охлаждением 240 мм), один 120-мм вентилятор сзади, два 120-мм вентилятора спереди и два 120-мм вентилятора снизу.

