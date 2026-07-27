Представлен стильный системный блок Havn BF360 Flow, рассчитанный на видеокарты до 410 мм

Компания Havn в сотрудничестве с Sama выпустила корпус Havn BF360 Flow с системой воздушного охлаждения, доступный в черном и белом цветах, по цене 1499 юаней или 220 долларов.

Стандартная комплектация включает два 180-мм вентилятора и один 140-мм вентилятор. Корпус отличается габаритными размерами 515 x 254 x 522,6 мм и поддерживает материнские платы ATX. Передняя панель корпуса имеет пятислойную текстуру, имитирующую сланец, а порты ввода/вывода включают один USB-C 3.2 Gen 2 и два порта USB-A 3.2 Gen 1.

Фото Havn/ithome

Этот корпус поддерживает конфигурации с высокой пропускной способностью, позволяя установить до четырех 180-мм вентиляторов или семь 120-мм вентиляторов, а также совместим с жидкостным охлаждением 360 мм.

Максимальная длина видеокарты в корпусе составляет 410 мм, максимальная высота процессорного кулера — 195 мм, а максимальная высота блока питания — 200 мм.