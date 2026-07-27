Теперь у Samsung будет восемь флагманских моделей смартфонов каждый год

Samsung Electronics готовится выпустить преемника складного телефона Galaxy Z TriFold в следующем году, а также расширить линейки флагманских смартфонов до восьми моделей в год.

После добавления в линейку продукции широкоформатного складного телефона Galaxy Z Fold8 с соотношением сторон 4:3 в этом году, ожидается, что в следующем году Samsung выпустит четыре модели со складным экраном (вертикально складывающийся Flip, широкоформатный Fold, стандартный Fold Ultra и трехсекционный TriFold).

Фото Samsung/ithome

Согласно IT Home, Samsung Electronics также добавит модель Pro в свою серию Galaxy S27, которая будет выпущена в первой половине следующего года. Благодаря этой стратегии «4+4», предполагающей выпуск четырех моделей в каждой половине года, Samsung предоставит потребителям больший выбор и еще больше укрепит свои позиции на рынке.

Источники в отрасли сообщили, что Samsung Electronics поделилась информацией о своем проекте по созданию складного устройства следующего поколения с тройным складыванием со своими поставщиками и вступила в раннюю стадию разработки.

Источник, близкий к компании, сообщил: «Samsung Electronics готовит четыре модели со складным экраном, включая преемника телефона с трехсекционным экраном, который выйдет в следующем году. Хотя конкретные характеристики еще не определены, ожидается, что размер экрана будет аналогичен модели, выпущенной в прошлом году».