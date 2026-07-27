Ноутбук новый, но видеокарта из 2021 года. Mechrevo выпустила Jiaolong 15K с GeForce RTX 3050 Laptop

Компания Mechrevo выпустила новый ноутбук Jiaolong 15K, в основе которого лежит видеокарта из 2021 года. Речь о GeForce RTX 3050 Laptop, которая дебютировала в мае 2021 года.

В пару ей установлен процессор Ryzen 5 7640H, который заметно свежее, так как вышел в 2023 году. Также в конфигурацию входит 16 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 512 ГБ. Ноутбук предлагает 15-дюймовый дисплей IPS с разрешением Full HD и частотой 144 Гц при цене в Китае в 960 долларов. Цена могла бы показаться завышенной, но современные реалии таковы, что даже в новом Surface Laptop за те же деньги нет дискретной видеокарты и всего 8 ГБ ОЗУ.

Фото Mechrevo через Videocardz

Напомним, Nvidia недавно вернула в производство GeForce RTX 3060, так что, видимо, линейка Ampere снова будет актуальна как минимум отчасти. К сожалению, эти карты не поддерживают генератор кадров, хотя поддерживают все версии DLSS.