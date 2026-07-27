Nvidia создала процессор, который теперь ускоряет создание новых процессоров. Компания рассказала, как использует CPU Vera

Компания Nvidia рассказала о том, как её процессор Vera, созданный в том числе для ИИ-ускорителей Vera Rubin, теперь помогает ещё быстрее разрабатывать новые чипы.

Согласно первоначальным тестам Vera от самой Nvidia, этот чип смог обеспечить прирост производительности до 1,5 раза. В частности, в Cadence Jasper — платформе формальной верификации, которая использует интеллектуальные технологии доказательств и машинное обучение для поиска и исправления ошибок, а также повышения производительности верификации на ранних этапах цикла проектирования.

Также большой прирост был зафиксирован в Synopsys VCS, которое представляет собой высокопроизводительное решение для функциональной верификации, используемое для моделирования и проверки сложных конструкций микросхем перед изготовлением.

Фото Nvidia

Благодаря более быстрой обработке данных с Vera сокращается время, затрачиваемое на отдельные циклы проверки, что обеспечивает более высокую пропускную способность и позволяет инженерам и компаниям оценивать больше вариантов проектирования и выполнять больше проверок в рамках того же периода разработки.

Как сказано в пресс-релизе, в перспективе Nvidia планирует развивать Vera с помощью процессора Rosa следующего поколения, одновременно продолжая оптимизировать ведущие приложения EDA в рамках своей дорожной карты процессоров.