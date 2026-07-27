20 лет назад Intel представила процессоры Core 2 Duo, которые вернули ей лидерство на рынке

Сегодня исполняется ровно 20 лет с момента анонса процессоров Intel Core 2 Duo. 65-нанометровые Core 2 Duo и Core 2 Extreme были анонсированы 27 июля 2006 года и, как быстро стало понятно, позволили Intel вернуть себе лидерство на рынке с точки зрения производительности.

Core 2 Duo очень сильно отличались от предыдущего поколения. Intel забросила гонку за частотой, значительно изменила архитектуру, и в итоге порой даже базовые модели Conroe превосходили мощные флагманские Pentium Extreme Edition прошлого поколения.

Создано Grok

Семейство Core 2, которое после расширилось благодаря выходу линеек Core 2 Quad, продержалось на рынке недолго, так как уже 2008 году вышли первые Core i.