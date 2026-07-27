Intel представила космический процессор Starfire для спутников с поддержкой ИИ

Чип объединяет несколько вычислительных модулей и рассчитан на работу в космосе более 10 лет

Intel анонсировала процессор Starfire для спутников, рассчитанный на выполнение задач искусственного интеллекта и обработки данных непосредственно на орбите. Чип пока проходит испытания, первые поставки заказчикам компания рассчитывает начать до конца года после завершения проверки на радиационную стойкость. Разработка финансировалась Intel самостоятельно.

Starfire создан на базе современной архитектуры SoC (System-on-Chip, объединяющая несколько вычислительных блоков в одном корпусе) и адаптирован для работы в условиях космоса.

Процессор объединяет центральный процессор, графический ускоритель, модуль для ИИ и блок обработки изображений. По данным Intel, это позволит спутникам выполнять анализ изображений, обнаружение объектов, объединение данных с разных датчиков, автономное планирование и другие задачи без передачи всей информации на Землю. Компания выпустит две версии Starfire: энергоэффективную с потреблением менее 10 Вт и более производительную модель.

Фото: Intel

Процессор разрабатывается с учётом многолетней работы на орбите, где электроника подвергается воздействию радиации и постоянным перепадам температуры. Intel сообщает, что Starfire получил аппаратные и программные механизмы защиты от радиационных сбоев, однако испытания ещё продолжаются.

Компания рассчитывает завершить квалификацию в III квартале и ведёт переговоры с несколькими государственными ведомствами США о демонстрационном полёте до конца года, хотя окончательных соглашений пока нет.

Сегодня аналогичные решения уже разрабатывают BAE Systems, Microchip, AMD и ряд европейских производителей. Starfire будет работать под управлением Ubuntu Linux и использовать архитектуру x86, что должно упростить перенос существующего программного обеспечения на космические аппараты.