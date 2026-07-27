Андромеда «сбавляет обороты»: скорость рождения звёзд в соседней галактике упала в 5 раз

«Хаббл» проанализировал 200 млн звёзд и выяснил, что спад продолжается уже 500 млн лет

Астрономы выяснили, что в галактике Андромеды скорость образования новых звёзд непрерывно снижается уже около 500 млн лет, а в последние 40 млн лет спад стал значительно быстрее. К такому выводу учёные пришли, проанализировав данные космического телескопа «Хаббл», который позволил измерить параметры примерно 200 млн отдельных звёзд в ближайшей к Млечному Пути крупной спиральной галактике.

Исследователи объединили результаты двух масштабных обзоров «Хаббла», охвативших около двух третей диска Андромеды. Изображения разделили на тысячи участков размером около 300 световых лет каждый и восстановили историю звездообразования по цвету звёзд: молодые массивные звёзды имеют голубой цвет и живут недолго, тогда как более старые и менее массивные выглядят краснее.

Источник: NASA, ESA, Benjamin Williams (UWashington), Zhuo Chen (UWashington), L. Clifton Johnson (Northwestern); Joseph DePasquale (STScI)

Расчёты показали, что 500 млн лет назад Андромеда формировала примерно 1 солнечную массу звёзд в год, 40 млн лет назад этот показатель снизился примерно до 0,5 солнечной массы, а на момент наблюдений составляет около 0,2 солнечной массы в год.

Основное сокращение активности произошло в кольце звездообразования, расположенном примерно в 32 000 световых годах от центра галактики.

При этом учёные считают, что спад связан не с нехваткой газа и пыли, необходимых для рождения новых звёзд, а с естественным затуханием после периода высокой активности. Ранее было установлено, что около 2 млрд лет назад Андромеда пережила мощную вспышку звездообразования, вероятно вызванную взаимодействием или слиянием с другой галактикой.

Авторы также обнаружили, что область диска рядом с карликовой галактикой M32 начала терять активность около 60 млн лет назад. Это может помочь уточнить время возможного взаимодействия M32 с Андромедой, хотя прямой связи исследование пока не подтверждает.

В дальнейшем астрономы планируют дополнить результаты данными наземных обсерваторий и будущего космического телескопа Nancy Grace Roman, который сможет изучить весь диск Андромеды и измерить характеристики сотен миллионов звёзд за счёт значительно более широкого поля зрения.