Очередная требовательная игра на Unreal Engine 5. Тесты Halo: Campaign Evolved показывают, какую видеокарту нужно для получения 60 к/с

Уже завтра выйдет игра Halo: Campaign Evolved, являющаяся ремейком первой части культовой франшизы. Авторы TechPowerUp уже протестировали проект, созданный на Unreal Engine 5, и теперь мы можем узнать, какой ПК нужен для этой игры.

Фото TechPowerUp

Если говорить о максимальных настройках качества, для получения заветных 60 к/с в Full HD понадобится карта уровня RTX 3070 Ti, RTX 5060 Ti или Radeon RX 9060 XT. В 1440p для этих же целей нужна уже карта уровня RTX 4070 Ti, ну а в 4K даже RTX 4090 не выдаёт 60 к/с. В целом производительность для игры на UE5 вполне ожидаемая и не самая худшая.

Фото TechPowerUp

Фото TechPowerUp

Фото TechPowerUp

Как и всегда, повысить производительность можно посредством активации апскейлеров и генераторов кадров. Благо тут поддерживаются все основные технологии всех трёх игроков рынка.