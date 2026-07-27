Китайская CXMT вышла на биржу и теперь стоит больше Intel и Alibaba

Компания привлекла 8,6 млрд долларов

Системные платы, память, чипсеты

Китайская компания CXMT вышла на биржу, после чего её акции взлетели в цене в несколько раз. Теперь это самая дорогая китайская компания, капитализация которой превышает даже капитализацию Intel.

В рамках IPO компания привлекла около 8,6 млрд долларов, а акции взлетели в цене на 466%. Сейчас это самая дорогая китайская компания, торгующаяся на бирже. Её капитализация составляет около 480 млрд долларов. Она дороже Alibaba, Tencent и прочих известных гигантов. Кроме того, даже капитализация Intel ниже (около 454 млрд долларов).

Создано Gemini

CXMT является самым крупным производителем памяти в Китае и четвёртым в мире, следуя сразу за Samsung, Micron и Hynix. В последнее время CXMT заметно нарастила объёмы производства памяти, и многие мировые производители ПК стали закупать её продукцию.

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