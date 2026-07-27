Даже Microsoft не может заставить нормально работать Windows 11 на ПК с 8 ГБ ОЗУ. Тесты нового Surface Laptop это подтверждают

Кризис на рынке памяти привёл к тому, что новенький 13-дюймовый ноутбук Microsoft Surface Laptop при цене от 950 долларов оснащается лишь 8 ГБ ОЗУ. И тесты The Verge показали, что даже Microsoft не способна сделать так, чтобы этого было достаточно для нормальной работы Windows 11.

Ноутбук получил SoC Snapdragon X Plus, 8 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 256 ГБ. Для цены в 950 долларов это, конечно, выглядит несколько странно. Хуже то, что недостаток оперативной памяти напрямую влияет на то, как работает ПК. Тесты The Verge обнаружили, что ноутбук регулярно зависал во время обычного использования Windows 11.

Фото The Verge

Уже после загрузки с небольшим количеством запущенных приложений диспетчер задач показал использование 4,2 ГБ памяти. В обычном режиме работы ноутбук часто потреблял около 6,7 ГБ из 7,6 ГБ доступной памяти. В итоге в процессе работы система зависла на несколько секунд. К примеру, во время звонка в Teams или работы в Google Docs. Сообщается, что подобные зависания в целом происходили по несколько раз в день.

Хотя 8-гигабайтный Surface обычно вполне справлялся с базовым просмотром веб-страниц или потоковым видео, в повседневном использовании я иногда переусердствовал. Я участвовал в звонке в Microsoft Teams (используя приложение, а не браузер), и когда организатор запустил короткое видео, ноутбук завис на несколько секунд. В тот момент у меня было открыто около 10 вкладок Chrome, а также Slack и Signal — не такой уж и чрезмерный уровень многозадачности. И у нас даже веб-камеры не были включены.

При этом, напомним, MacBook Neo с тем же объёмом ОЗУ способен без труда справляться с многозадачностью при десятках запущенных приложений. К тому же стоит Neo заметно меньше.

Нужно отметить, что устройство Microsoft получило похвалу за качество сборки, клавиатуру, тачпад и время автономной работы.