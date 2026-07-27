У видеокарты GeForce Aorus RTX 5080 Infinity оказалась очень «дырявая» печатная плата

Компания Gigabyte недавно выпустила на рынок видеокарты GeForce Aorus Infinity с очень необычным дизайном. Оказалось, что печатная плата как минимум у старшей в линейке модели RTX 5080 тоже выглядит крайне необычно.

Как можно видеть, она достаточно короткая, но при этом имеет огромное отверстие в левой части. Причём оно не цельное, так как его пересекают несколько тонких дорожек.

Фото Chiphell

Фото Chiphell

Понятно, что отверстие сделано для сквозного продува, но именно такого дизайна мы ранее не видели. При этом в итоге площадь печатной платы невелика, так что плотность размещения компонентов очень высокая.

Фото Chiphell

Фото Chiphell

Можно видеть 17 фаз подсистемы питания. Что касается системы охлаждения, радиатор имеет большое количество тепловых трубок, так что эффективность кулера должна быть высока.