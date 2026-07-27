Starship впервые засняли из космоса после приводнения: корабль Маска проплыл уже 100 км и не собирается тонуть

Корабль Ship 40, выполнивший 13-й испытательный полет Starship, продолжает оставаться на плаву спустя несколько дней после приводнения в Индийском океане.

Кадры SpaceX/Adams_Tech_AI

По данным наблюдателей, аппарат уже проплыл более чем на 100 километров от точки посадки. В сети также появилось первое спутниковое изображение корабля после завершения миссии.

Рядом со Starship находится судно GO Australis, которое SpaceX использует для сопровождения операции. Специалисты изучают состояние корабля после полета в космос и длительного пребывания в воде и собирают данные, которые помогут при подготовке следующих испытаний. Официально SpaceX пока не сообщила, что будет с Ship 40 дальше.

Фот Ubmra/StarshipNewsLive

13-й испытательный полет состоялся в рамках программы SpaceX по созданию полностью многоразовой сверхтяжелой транспортной системы. Напомним, во время испытательного полёта Flight 13 корабль Starship успешно выполнил управляемое приводнение в Индийском океане и впервые сохранил целостность после возвращения. Ранее Илон Маск высоко оценил последнюю версию теплозащитного покрытия Starship, заявив, что корабль «выглядит великолепно». Кроме того, он объяснил, почему для корабля выбрали нержавеющую сталь.

Фото SpaceX/StarshipNewsLive

Инженер SpaceX Майкл Николлс, работающий над проектами Starlink и искусственного интеллекта, сообщил об успешном завершении важного этапа проверки всех 20 спутников Starlink V3.