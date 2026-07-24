Google разрешила входить в аккаунт по селфи-видео

Компания Google начала внедрять новый способ входа в учётную запись с помощью селфи-видео. Технология предназначена прежде всего для восстановления доступа, например если пользователь забыл пароль.

Для активации необходимо один раз записать короткое видео, следуя подсказкам на экране и поворачивая голову под разными углами. В дальнейшем при попытке входа система предложит записать новое видео и сравнит его с сохраненным образцом, чтобы подтвердить личность владельца учетной записи.

Компания отмечает, что сохраненное селфи-видео можно удалить в любой момент через настройки аккаунта. Запись используется только для подтверждения личности при входе, если пользователь отдельно не согласится на ее применение в других целях. Видео хранится в зашифрованном виде.

По данным Google, новая система использует несколько уровней защиты, чтобы снизить риск мошенничества с использованием поддельных фотографий и видеозаписей. Возможность уже становится доступна части пользователей. Проверить, поддерживается ли она для конкретной учетной записи, можно в настройках аккаунта Google.