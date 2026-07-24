Starlink помогает быстрее находить редких животных в джунглях Колумбии

Starlink начала обеспечивать связью проект SPARROW*, созданный в рамках инициативы Microsoft AI for Good Lab.

В удалённых районах Колумбии исследователи используют спутниковый интернет и искусственный интеллект, чтобы ускорить изучение животных и защиту природы.

Фото Starlink

Главная проблема полевых исследований заключается в огромном объёме данных. Камеры и аудиосенсоры в лесах ежедневно записывают тысячи часов видео и звуков, которые раньше специалисты были вынуждены просматривать вручную. Такой подход занимал месяцы и не позволял быстро реагировать на изменения в поведении животных или угрозы для экосистем.

Starlink обеспечивает связь для проекта SPARROW, который помогает ученым защищать биоразнообразие и открывать новые модели поведения животных в отдаленных районах Колумбии. Ранее на просмотр записей уходили тысячи часов, а теперь исследователи могут получить доступ к данным, обработанным с помощью искусственного интеллекта, для быстрого анализа полученных результатов. Starlink

Project SPARROW устанавливает датчики в труднодоступных регионах с богатым животным миром, а ИИ анализирует полученные материалы, распознавая виды, необычное поведение и важные экологические сигналы.

Фото Starlink

Starlink обеспечивает передачу данных из мест, где отсутствует обычная интернет-инфраструктура, соединяя полевые станции с облачными системами анализа. Благодаря этому учёные получают возможность быстрее принимать решения и эффективнее защищать редкие виды.

*Название SPARROW расшифровывается как Solar-Powered Acoustic and Remote Recording Observation Watch (Система наблюдения и акустической записи на солнечной энергии).