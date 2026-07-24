Аккумулятор 8000 мА•ч, IP69, активное охлаждение, три 50-мегапиксельные камеры и RGB-подсветка — комплект поставки и живые фото смартфона Oppo K15

Компания Oppo начала продажи смартфона K15, который доступен в цветах Speed White и Gale Gray, а пока предлагается только в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти.

Теперь же появились живые фото новинки и комплекта поставки.

Фото ithome

Oppo K15 выполнен в дизайне Speed Aesthetics и получил фирменную световую панель Blue Shadow Breathing Light на задней крышке, которая создаёт динамические эффекты подсветки. За производительность отвечает процессор Dimensity 7360 Super, дополненный системой оптимизации X Tide Engine. Для стабильной работы под нагрузкой смартфон оснащён активным охлаждением с высокоскоростным вентилятором.

Зарядное устройств, кабель и чехол в комплекте. Фото ithome

Одной из главных особенностей модели стала батарея Glacier ёмкостью 8000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт. Смартфон также получил защиту от воды и пыли IP69, тройную камеру с основным сенсором 50 Мп, фронтальную камеру 50 Мп, сверхширокоугольный объектив, NFC, инфракрасный порт, двухчастотный GPS и поддержку трёхчастотной навигации Beidou. Толщина корпуса составляет 8,27 мм, а масса — 205 г.

Фото ithome

Стоимость устройства составляет 2299 юаней, а с учётом государственных субсидий цена снижается до 1954 юаней.