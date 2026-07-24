8000 мАч, 80 Вт, активное охлаждение, много памяти и три 50-мегапиксельные камеры. Представлен Oppo K15 за 340 долларов

Это относительно не крупная модель

Oppo официально представила в Китае смартфон Oppo K15. Новинка дополнила семейство моделей K15 Pro и K15 Pro+, которые вышли ранее.

Изображение: Oppo

Смартфон оснащен 6,59-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Сканер отпечатков — под экраном.

В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 7360 Super, объем ОЗУ приличный — сразу 12 ГБ, флеш-памяти — 256 ГБ. Особенность смартфона — наличие активного элемента охлаждения, вентилятора.

Изображение: Oppo

Другая особенность — аккумулятор емкостью 8000 мА·ч. При этом он поддерживает по-настоящему быструю проводную зарядку — мощностью 80 Вт.

Основная камера представлена двумя 50-мегапиксельными датчиками, фронтальная тоже 50-мегапиксельная.

Изображение: Oppo

Смартфон имеет защиту корпуса от пыли и воды в соответствии со степенью IP69, поддерживает сети 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, имеет чип NFC и ИК-излучатель. В качестве ОС выступает Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Oppo K15 уже поступил в продажу в Китае. Стоимость — 2300 юаней (340 долларов).