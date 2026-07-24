Дети, взрослые и устройства: «МегаФон» обновил сервис «МегаСемья», сервис сам подбирает настройки для каждого

Оператор «МегаФон» обновил сервис «МегаСемья», добавив систему ролей для участников семейной группы. Теперь организатор может назначить каждому номеру статус «Ребёнок», «Взрослый» или «Устройство». В зависимости от выбранной роли автоматически применяются соответствующие настройки связи, безопасности и контроля расходов.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Для роли «Ребёнок» доступны инструменты родительского контроля: ограничение доступа к нежелательным сайтам, блокировка платных подписок и дополнительных списаний, а также отображение местоположения. Кроме того, ребёнок может пользоваться минутами, интернетом и SMS из пакета организатора даже при нулевом балансе.

Участники с ролью «Взрослый» получают доступ к общим пакетам услуг и могут самостоятельно подключать дополнительные сервисы, включая защиту от телефонного мошенничества и проверки аудио- и видеосообщений на признаки дипфейков.

Для модемов, роутеров, планшетов, автомобилей и другой подключённой техники предусмотрена роль «Устройство». В этом случае автоматически включается защита от случайного оформления подписок и непредвиденных списаний. В компании отметили, что новая система учитывает особенности использования каждого участника и упрощает управление семейной группой.