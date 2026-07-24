Землю показали с борта «летающей тарелки». Новейший спутник Lilac-3 приступил к работе

Китай успешно вывел на заданные орбиты девять спутников с помощью ракеты-носителя Gravity-1 Y4 из восточной морской акватории Шанхая.

Одним из них стал спутник Lilac-3, разработанный студентами Харбинского технологического института, который напоминает «летающую тарелку» и представляет собой новый тип ультраплоского дискообразного спутника.

Основная конструкция имеет диаметр 1 метр, толщину не более 5 сантиметров и весит около 30 кг. Тарелка обладает такими преимуществами, как пригодность для многоспутникового запуска и создания многоспутниковых сетей, а также высокая удельная мощность. Кроме того, тарелка позволяет осуществлять управление ориентацией и орбитой путем корректировки своего положения в разреженной атмосфере. Это первый аппарат, для которого будет проведена орбитальная проверка нескольких ключевых технологий, включая сверхплоскую конфигурацию и аэродинамически управляемое управление ориентацией на сверхнизких орбитах.

Фото mydrivers

Основной полезной нагрузкой спутника является научное устройство для обнаружения низкочастотных электромагнитных волн, используемое для изучения характеристик ионосферных плазменных волн и законов распространения искусственных сверхнизкочастотных излучений от космоса до Земли.

На борту также находится оригинальная полезная нагрузка под названием «популяризационная ветряная мельница», разработанная студенческой командой. После выхода на сверхнизкую орбиту спутник может вращаться под воздействием разреженной атмосферы и снимать видеоролики. Спутник уже успешно снял первое видео и передал данные на Землю.

