Просмотры Rutube достигли 29 млрд в первом полугодии

В первом полугодии 2026 года видеоплатформа Rutube увеличила основные показатели аудитории. По данным пресс-службы цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга», среднее число ежедневно активных пользователей (DAU, Daily Active Users) выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 20,4 млн. Среднее количество активных пользователей в месяц (MAU, Monthly Active Users) увеличилось примерно на 5% — до 82,3 млн.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Среднее время, которое один пользователь проводит на платформе за сутки, выросло на 10% и составило 63 минуты. За январь-июнь число просмотров достигло 29 млрд, что на 10,4% больше, чем годом ранее. Количество каналов увеличилось на 19% и достигло 5 млн.

В компании отмечают, что положительная динамика связана с расширением библиотеки контента, развитием сообщества авторов, улучшением пользовательского опыта и дальнейшим развитием платформы для зрителей, создателей контента и рекламодателей.