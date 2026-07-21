«Большая батарея, развлечения нон-стоп». Опубликован первый тизер Poco M8 Power 5G — это будет планшетофон с 7-дюймовым экраном и батареей 8000 мАч

По данным инсайдера Каспера Скшипека, который ранее обнаружил информацию об устройстве в коде HyperOS, Poco M8 Power 5G, вероятнее всего, станет переименованной версией Redmi Note 17 для международного рынка. Об этом же говорит и тизер — дизайн Poco M8 Power 5G в точности повторяет дизайн Redmi Note 17.