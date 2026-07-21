«Большая батарея, развлечения нон-стоп». Опубликован первый тизер Poco M8 Power 5G — это будет планшетофон с 7-дюймовым экраном и батареей 8000 мАч
Судя по тизеру, Poco M8 Power 5G станет версией Redmi Note 17 для международного рынка
Xiaomi запустила тизерную кампанию нового смартфона Poco M8 Power 5G. Новинка уже появилась на странице крупнейшего индийского маркетплейса Flipkart.
Судя по опубликованной картинке, смартфон получит яркий оранжевый корпус и простую камеру. «Большая батарея, развлечения нон-стоп», — так преподносится устройство.
По данным инсайдера Каспера Скшипека, который ранее обнаружил информацию об устройстве в коде HyperOS, Poco M8 Power 5G, вероятнее всего, станет переименованной версией Redmi Note 17 для международного рынка. Об этом же говорит и тизер — дизайн Poco M8 Power 5G в точности повторяет дизайн Redmi Note 17.
Вероятно, никаких изменений в характеристиках не будет. Значит, Poco M8 Power 5G получит экран OLED с диагональю 7 дюймов, разрешением 2396 × 1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, SoC Snapdragon 4 Gen 4, аккумулятор емкостью 8000 мА·ч, проводную зарядку мощностью 45 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 22,5 Вт.
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