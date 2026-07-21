Redmi Note 17 Pro Max изначально появится на мировом рынке — в Китае такая модель не выходила

Информация о появлении первого смартфона Redmi Note с приставкой Pro Max получила новое подтверждение. Глобальная версия Redmi Note 17 Pro Max 5G прошла сертификацию в Таиланде, что свидетельствует о подготовке устройства к международному запуску.

В базе регулятора NBTC засветились сразу две модели с индексами 26081RA18G и 2609FRA74G. Документы подтверждают коммерческие названия устройств — Redmi Note 17 5G и Redmi Note 17 Pro Max 5G. При этом технические характеристики в сертификационных материалах пока не раскрываются.

Фото Redmi/gizmochina