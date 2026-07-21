Samsung уже готовит новую версию One UI для Galaxy S26
На серверах компании обнаружена свежая тестовая сборка U4AZG7
Samsung приступила к тестированию новой версии прошивки на базе One UI 8.5 для смартфонов серии Galaxy S26.
Об этом сообщил известный инсайдер Tarun Vats, обнаруживший на серверах компании тестовую сборку U4AZG7. Она пришла на смену текущей стабильной версии S4AZG5.
Опубликованный скриншот подтверждает, что прошивка основана на Android 16 и использует загрузчик версии v4. Ожидается, что релиз будет включать августовский пакет безопасности Android, а также исправления ошибок и повышение общей стабильности системы.
Пока Samsung официально не объявляла сроки выхода новой прошивки, однако появление тестовой сборки свидетельствует о том, что выпуск обновления уже близок.
До этого Tarun Vats точно сообщил о том, что бета-версия OneUI 8.0 выйдет раньше, чем планировалось, и раскрыл даты выхода Galaxy S24 и Galaxy S25. Кроме того, он регулярно точно сообщал о выходе новых версий OneUI 8.5.
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