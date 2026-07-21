Samsung уже готовит новую версию One UI для Galaxy S26

Samsung приступила к тестированию новой версии прошивки на базе One UI 8.5 для смартфонов серии Galaxy S26.

Об этом сообщил известный инсайдер Tarun Vats, обнаруживший на серверах компании тестовую сборку U4AZG7. Она пришла на смену текущей стабильной версии S4AZG5.

Изображение Grok

Опубликованный скриншот подтверждает, что прошивка основана на Android 16 и использует загрузчик версии v4. Ожидается, что релиз будет включать августовский пакет безопасности Android, а также исправления ошибок и повышение общей стабильности системы.

Пока Samsung официально не объявляла сроки выхода новой прошивки, однако появление тестовой сборки свидетельствует о том, что выпуск обновления уже близок.