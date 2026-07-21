7000 мА·ч и дизайн в стиле iPhone 17: в России стартовали продажи Honor X7e

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи смартфона Honor X7e, который дебютировал на международном рынке меньше месяца назад. Смартфон получил аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, поддержку зарядки мощностью 45 Вт и защищенный корпус. Устройство прошло сертификацию SGS с оценкой пять звезд за устойчивость к падениям, а также получило защиту от пыли и брызг (IP64).

По данным производителя, одного заряда батареи хватает до двух дней работы или почти на 32 часа воспроизведения видео. Аккумулятор рассчитан более чем на тысячу циклов зарядки.

Смартфон оснащен 6,61-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Helio G81 Ultra. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, предусмотрены инструменты на базе искусственного интеллекта для обработки снимков и отдельная кнопка быстрого доступа к ИИ-сервисам.

Honor X7e доступен в версиях с 128 и 256 ГБ памяти по рекомендованной цене 18 и 25 тысяч рублей соответственно. На старте продаж действует временное снижение стоимости — до 17 и 20 тысяч рублей.