7000 мА·ч и дизайн в стиле iPhone 17: в России стартовали продажи Honor X7e

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В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи смартфона Honor X7e, который дебютировал на международном рынке меньше месяца назад. Смартфон получил аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, поддержку зарядки мощностью 45 Вт и защищенный корпус. Устройство прошло сертификацию SGS с оценкой пять звезд за устойчивость к падениям, а также получило защиту от пыли и брызг (IP64).

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Источник изображения: Honor

По данным производителя, одного заряда батареи хватает до двух дней работы или почти на 32 часа воспроизведения видео. Аккумулятор рассчитан более чем на тысячу циклов зарядки.

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Источник изображения: Honor

Смартфон оснащен 6,61-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Helio G81 Ultra. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, предусмотрены инструменты на базе искусственного интеллекта для обработки снимков и отдельная кнопка быстрого доступа к ИИ-сервисам.

Honor X7e доступен в версиях с 128 и 256 ГБ памяти по рекомендованной цене 18 и 25 тысяч рублей соответственно. На старте продаж действует временное снижение стоимости — до 17 и 20 тысяч рублей.

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