Аккумуляторная батарея на 6500 мА•ч, экран 120 Гц, влагозащита, 3,5-мм разъем для наушников и ИК-излучатель за 130 долларов. Представлен Vivo Y6c 4G

Компания Vivo начала продажи бюджетного смартфона vivo Y6c 4G. Пока доступна единственная версия с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти по цене 899 юаней (около 130 долларов).

Смартфон построен на восьмиядерном процессоре Unisoc T7225, поддерживает сети 4G, оснащен оперативной памятью LPDDR4X и флеш-памятью UFS 2.2. Одной из главных особенностей устройства стал аккумулятор емкостью 6500 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.

Изображение Vivo

Vivo Y6c 4G получил 6,74-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1600 × 720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Размеры корпуса составляют 167,4 × 77,1 × 8,39 мм, вес — 209 г.

Основная камера имеет разрешение 8 Мп, фронтальная — 5 Мп. Смартфон также получил защиту от пыли и воды по стандарту IP65, боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъем для наушников и инфракрасный излучатель для управления бытовой техникой.