Новейший проектор Samsung с изображением до 100 дюймов, ИИ и объемным звуком может работать от внешнего аккумулятора

Новинка поддерживает облачные игры и автоматически подстраивает изображение даже при проекции на неровные стены.

Samsung начала продажи в США портативного проектора Freestyle+, который способен выводить изображение размером до 100 дюймов в разрешении Full HD. Устройство можно запитать от внешнего аккумулятора через USB-C, что делает проектор удобным для путешествий и кемпинга.

Проектор получил набор функций на базе искусственного интеллекта, включая автоматическую 3D-коррекцию трапецеидальных искажений, адаптацию изображения и калибровку поверхности. Благодаря этому устройство способно корректно отображать картинку даже на неровных стенах.

Изображение Samsung/ithome

Максимальная яркость составляет 430 ISO-люмен, поддерживаются технологии PurColor и HDR10+. За звук отвечают встроенные динамики с охватом на 360 градусов и два пассивных сабвуфера. При необходимости можно подключить совместимые Wi-Fi-колонки или саундбары с поддержкой технологии Q-Symphony.

Freestyle+ работает под управлением операционной системы Tizen, поддерживает популярные стриминговые сервисы, облачные игровые платформы и беспроводную трансляцию экрана со смартфонов и других устройств.

Изображение Samsung/ithome