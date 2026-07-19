Call of Duty в Голливуде: сценарий для фильма написал создатель «Йеллоустоуна» и «Лэндмена» Тейлор Шеридан
Экранизация будет основана на Modern Warfare
Paramount Pictures совместно с Activision Blizzard официально подтвердили создание полнометражного фильма по Call of Duty.
На фестивале Fanatics Fest в Нью-Йорке режиссер Питер Берг подтвердил, что сюжет экранизации будет основан на вселенной Modern Warfare. Мировая премьера фильма запланирована на 30 июня 2028 года.
Серия Modern Warfare считается одной из самых популярных в истории франшизы Call of Duty и подарила игрокам таких культовых персонажей, как капитан Прайс, Ghost и Макаров. Однако пока студия не раскрывает, появятся ли они в фильме, подтвердив лишь, что события будут разворачиваться в этой вселенной.
Сценарий написали Питер Берг и Тейлор Шеридан — автор проектов «Йеллоустоун», «Лэндмен», «Убийца» и других. Подробности сюжета и актерский состав пока держатся в секрете.
Новая игра Call of Duty: Modern Warfare 4 должна выйти 23 октября 2026 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
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