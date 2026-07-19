11 лет без налогов на литиевые батареи позади: подсчитано, насколько подорожают аккумуляторы и машины в Китае

Политика освобождения литиевых батарей от налога на потребление, действовавшая в Китае с 2015 года в течение 11 лет, официально завершается.

Средняя цена литий-железо-фосфатных аккумуляторных элементов составляет от 0,36 до 0,4 юаня/Вт·ч, а тройных литий-ионных аккумуляторных элементов — приблизительно от 0,55 до 0,6 юаня/Вт·ч. Емкость батарей большинства электромобилей составляет от 55 кВт·ч до 100 кВт·ч, а у подключаемых гибридов и автомобилей с увеличенным запасом хода — от 36 кВт·ч до 55 кВт·ч.

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При ставке налога в 2% стоимость одного автомобиля с полностью электрическим двигателем увеличится на 396 юаней, до 1200 юаней, а стоимость подключаемых гибридов и автомобилей с увеличенным запасом хода увеличится на 260 юаней до 660 юаней; при ставке налога в 4% стоимость увеличится на 792 юаня, до 2400 юаней, и на 520 юаней, до 1320 юаней соответственно.

В абсолютном выражении увеличение стоимости из-за налога на потребление составит менее 1% от цены автомобиля, что значительно меньше, чем влияние колебаний цен на литий. С января по май этого года рентабельность производства автомобилей составила всего 1,5%, при этом многие автопроизводители по-прежнему работали в убыток. Даже увеличение затрат на несколько сотен юаней достаточно, чтобы оказать давление на автопроизводителей, которые и без того работают с низкой рентабельностью.