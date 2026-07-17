Первый ноутбук с OLED-дисплеем, напечатанным струйным методом. Lenovo представила новую версию Legion R9000P
Экран от TCL CSOT
Компания Lenovo стала первой, кто представил ноутбук с OLED-дисплеем, напечатанным струйным методом по технологии IJP OLED. Модель Legion R9000P получила панель TCL CSOT диагональю 16 дюймов с кадровой частотой 240 Гц.
Панель также может похвастаться структурой пикселей Real RGB Stripe, так что шрифты должны быть более чёткими. Также известно о 99-процентном покрытии цветового пространства DCI-P3.
Других подробностей о ноутбуке пока нет, но это игровая модель, причём явно не начального класса.
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