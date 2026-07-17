Летающий робот Joy отправится на МКС в 2027 году со сверхбезопасными батареями от KULR
Батареи от миссии Artemis II обеспечат питанием космического робота
Американский стартап Icarus Robotics выбрал компанию KULR Technology Group поставщиком аккумуляторов для робота Joy — автономной летающей платформы, которая должна отправиться на МКС в рамках миссии Joyride-1 в начале 2027 года. Аккумуляторные системы KULR One Space (K1S) будут обеспечивать питание во время полёта, маневрирования и выполнения задач помощи экипажу.
В отличие от батарей для обычных спутников, аккумуляторы для техники, работающей рядом с людьми на орбитальной станции, должны соответствовать значительно более жёстким требованиям безопасности. Как отметил генеральный директор Icarus Robotics Итан Барахас (Ethan Barajas), такие системы гораздо сложнее и дороже в разработке, поскольку должны исключать риск возгорания или других аварий внутри обитаемого модуля.
Аккумуляторы K1S разработаны с учётом требований NASA к пилотируемым космическим аппаратам. По словам главы KULR Майкла Мо (Michael Mo), батареи будут адаптированы под характеристики Joy — его размеры, форму и профиль энергопотребления. Компания уже имеет опыт применения этой технологии в космосе: ранее аналогичные аккумуляторы получили лётную квалификацию на кубсате, запущенном в рамках миссии Artemis II.
По словам технического директора Icarus Robotics Джейми Палмера (Jamie Palmer), развитие космической инфраструктуры на орбите, а в будущем — на Луне и Марсе, потребует всё большего числа автономных электромеханических систем. Речь идёт о роботах для инспекции, обслуживания и сборки оборудования, а также о других устройствах, которым необходимы компактные и надёжные источники питания.
В KULR считают, что именно такие батареи станут одним из ключевых элементов будущей космической инфраструктуры. Поскольку обслуживать большинство орбитальных систем вручную невозможно, всё большую роль будут играть автономные роботы, способные выполнять проверку, ремонт и сборку оборудования без участия человека.
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