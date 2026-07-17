Летающий робот Joy отправится на МКС в 2027 году со сверхбезопасными батареями от KULR

Американский стартап Icarus Robotics выбрал компанию KULR Technology Group поставщиком аккумуляторов для робота Joy — автономной летающей платформы, которая должна отправиться на МКС в рамках миссии Joyride-1 в начале 2027 года. Аккумуляторные системы KULR One Space (K1S) будут обеспечивать питание во время полёта, маневрирования и выполнения задач помощи экипажу.

В отличие от батарей для обычных спутников, аккумуляторы для техники, работающей рядом с людьми на орбитальной станции, должны соответствовать значительно более жёстким требованиям безопасности. Как отметил генеральный директор Icarus Robotics Итан Барахас (Ethan Barajas), такие системы гораздо сложнее и дороже в разработке, поскольку должны исключать риск возгорания или других аварий внутри обитаемого модуля.

Источник: Icarus Robotics

Аккумуляторы K1S разработаны с учётом требований NASA к пилотируемым космическим аппаратам. По словам главы KULR Майкла Мо (Michael Mo), батареи будут адаптированы под характеристики Joy — его размеры, форму и профиль энергопотребления. Компания уже имеет опыт применения этой технологии в космосе: ранее аналогичные аккумуляторы получили лётную квалификацию на кубсате, запущенном в рамках миссии Artemis II.

По словам технического директора Icarus Robotics Джейми Палмера (Jamie Palmer), развитие космической инфраструктуры на орбите, а в будущем — на Луне и Марсе, потребует всё большего числа автономных электромеханических систем. Речь идёт о роботах для инспекции, обслуживания и сборки оборудования, а также о других устройствах, которым необходимы компактные и надёжные источники питания.