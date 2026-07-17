Сербия присоединилась к «Соглашениям Артемиды» и стала 69-й страной программы NASA

Сербия официально присоединилась к «Соглашениям Артемиды», став 69-й страной, поддержавшей принципы мирного и открытого освоения космоса. Церемония подписания прошла 17 июля в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, а документ от имени страны подписал министр иностранных дел Сербии Марко Джурич (Marko ?uri?).

«Соглашения Артемиды» были разработаны NASA и Государственным департаментом США в 2020 году совместно с 7 государствами-основателями на фоне растущего интереса к освоению Луны. Документ определяет практические принципы международного сотрудничества при исследовании Луны, Марса и других объектов Солнечной системы. Среди них — мирное использование космоса, открытый обмен информацией, помощь участникам космических миссий, публикация научных данных, предотвращение взаимных помех и сохранение исторически значимых мест и артефактов.

Фото: NASA / Keegan Barber

Подписание соглашения даёт Сербии возможность участвовать в будущих проектах NASA в рамках программы Artemis. В частности, речь идёт о создании научных приборов и технологических полезных нагрузок для американской лунной базы Moon Base, а также о разработке спутников для будущих экспедиций к Луне.

В NASA напомнили, что вклад сербских инженеров в американскую космическую программу начался ещё во времена Apollo. Заместитель администратора агентства Мэтт Андерсон отметил Милойко «Майка» Вучелича, сыгравшего важную роль в успешном возвращении экипажа Apollo 13 и награждённого Президентской медалью Свободы США. Кроме него, специалисты сербского происхождения участвовали в разработке систем управления, двигательных установок, энергоснабжения, стыковки космических кораблей и координации миссий.

По словам Марко Джурича, Сербия рассматривает присоединение к соглашению как продолжение традиций своих выдающихся учёных и инженеров, включая Николу Теслу, Милутина Миланковича и Дэвида Вуича — одного из участников программы Apollo и члена группы инженеров сербского происхождения, известной как «Сербская семёрка».