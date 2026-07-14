Основатель DeepSeek стал самым богатым создателем ИИ в мире

После нового раунда инвестиций Лян Вэньфэн обошел основателей Anthropic и OpenAI

Искусственный интеллект
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Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн стал самым богатым в мире предпринимателем, создавшим компанию, специализирующуюся на разработке моделей искусственного интеллекта. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние выросло более чем вдвое — до 36 млрд долларов, увеличившись на 16,7 млрд долларов.

Таким образом, Лян опередил сооснователя Anthropic Дарио Амодея и одного из основателей OpenAI Грега Брокмана.

Изображение Grok
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При составлении рейтинга Bloomberg учитывал только компании, основной бизнес которых связан непосредственно с разработкой ИИ-моделей. В него не вошли технологические гиганты вроде Alibaba и Tencent, а также производители полупроводников и операторы дата-центров.

Основная часть капитала Ляна приходится на принадлежащую ему долю в DeepSeek. После июньского раунда финансирования на 7,4 млрд долларов рыночная стоимость компании достигла 50 млрд долларов — примерно в пять раз больше оценки, которая обсуждалась весной этого года.

По оценкам Bloomberg, после привлечения инвестиций доля Ляна сократилась примерно до 78%, однако стремительный рост стоимости DeepSeek позволил ему стать самым состоятельным предпринимателем среди основателей компаний, разрабатывающих ИИ-модели.

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