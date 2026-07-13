«МегаФон» запустил 5G-роуминг в популярных туристических странах

Оператор «МегаФон» запустил поддержку 5G-роуминга в популярных у российских туристов странах. Пользоваться сетями пятого поколения за рубежом смогут владельцы совместимых смартфонов.

По данным оператора, в июне наиболее востребованными направлениями зарубежного отдыха стали Турция, Китай и Грузия — на эти страны пришлось почти 25% поездок. При этом около 40% всего интернет-трафика российских абонентов за границей приходится именно на эти направления.

5G-роуминг также стал доступен в Египте, Вьетнаме, Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах. В Китае, Таиланде и ОАЭ подключение к сетям пятого поколения возможно во всех мобильных сетях, обслуживающих туристов.