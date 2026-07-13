Начинается массовое производство OLED-панелей TCL по технологии струйной печати IJP

Первая 27-дюймовая OLED-панель TCL CSOT с печатью IJP получила разрешение 4K, частоту 120 Гц и охват 99% DCI-P3.

Компания TCL завершила внутреннюю сертификацию своей первой OLED-панели, изготовленной по технологии струйной печати IJP (Inkjet Printing). Разработка готова к переходу в стадию массового производства.

Новая панель имеет диагональ 27 дюймов и использует классическую RGB-структуру субпикселей. Она поддерживает разрешение 4K UHD, частоту обновления 120 Гц, яркость 300 нит (в режиме SDR) и обеспечивает охват 99% цветового пространства DCI-P3.

Изображение Grok