Начинается массовое производство OLED-панелей TCL по технологии струйной печати IJP

Компания TCL завершила внутреннюю сертификацию своей первой OLED-панели, изготовленной по технологии струйной печати IJP (Inkjet Printing). Разработка готова к переходу в стадию массового производства.
Новая панель имеет диагональ 27 дюймов и использует классическую RGB-структуру субпикселей. Она поддерживает разрешение 4K UHD, частоту обновления 120 Гц, яркость 300 нит (в режиме SDR) и обеспечивает охват 99% цветового пространства DCI-P3.
Технология IJP рассматривается как перспективная альтернатива традиционному производству OLED-дисплеев. Inkjet Printing (IJP) для OLED — это метод послойного нанесения органических материалов на подложку специальными струйными принтерами. В отличие от традиционного метода с использованием тонких металлических масок (FMM), IJP «печатает» пиксели каплями раствора точно в заданные ячейки.
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