Смартфон Google Pixel 11 Pro Fold показали до анонса

В Сети появились изображения складного телефона Google Pixel 11 Pro Fold в цвете Pine.

Смартфон выполнен в зеленом цвете, который на первый взгляд выглядит почти идентично цвету «нефрит» у Pixel 10 Pro Fold.

Фото Mystic Leaks/ithome

Однако по сравнению с Pixel 10 Pro Fold модуль камеры этого телефона меньше, и вокруг отверстия для объектива практически отсутствует дополнительная металлическая рамка. Основная камера и сверхширокоугольный объектив расположены в нижней части модуля, телеобъектив — в верхнем правом углу, а модуль вспышки — слева.

Фото Google/ithome