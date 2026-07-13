Смартфон Google Pixel 11 Pro Fold показали до анонса

В Сети появились изображения складного телефона Google Pixel 11 Pro Fold в цвете Pine.
Смартфон выполнен в зеленом цвете, который на первый взгляд выглядит почти идентично цвету «нефрит» у Pixel 10 Pro Fold.
Однако по сравнению с Pixel 10 Pro Fold модуль камеры этого телефона меньше, и вокруг отверстия для объектива практически отсутствует дополнительная металлическая рамка. Основная камера и сверхширокоугольный объектив расположены в нижней части модуля, телеобъектив — в верхнем правом углу, а модуль вспышки — слева.
Стоит отметить, что функция Pixel Glow ранее появлялась в бета-версии Android 17 Beta 4. Pixel Glow описывается как система мягкой световой индикации на задней стороне устройства. Она предназначена для отображения уведомлений и важных событий, когда смартфон лежит экраном вниз.
Пока неизвестно, будет ли в этом телефоне функция Pixel Glow.
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