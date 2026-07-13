ТВ-блицкриг по-китайски: Samsung, Sony, Philips и Sharp сильно сдали позиции, а Hisense, TCL, Xiaomi и другие заняли более 95% рынка в Китае

Исследовательская компания Runto Technology опубликовала статистику продаж телевизоров, отметив, что в первом полугодии 2026 года объем поставок брендовых телевизоров на материковый Китай составил 14,947 млн единиц, что на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года .

Объем поставок в первом квартале составил 8,065 млн единиц, что на 8,8% меньше, чем годом ранее; объем поставок во втором квартале составил 6,882 млн единиц, что на 11,6% меньше, чем годом ранее. Начиная со второго квартала 2025 года, рынок демонстрирует снижение объемов поставок в годовом исчислении на протяжении пяти кварталов подряд .

Средний размер телевизоров на мировом рынке в 2025 году составлял 51,0 дюйма, и прогнозируется, что к 2026 году он достигнет 52,1 дюйма. На китайском рынке средний размер в 2025 году составлял 64,2 дюйма, а общий средний размер во время фестиваля распродаж 618 в 2026 году достиг 66,4 дюйма, при этом ожидается, что среднегодовой размер превысит 65 дюймов.

Изображение Grok

В первом полугодии 2026 года восемь ведущих брендов телевизоров на китайском рынке, а именно Hisense, TCL, Xiaomi, Skyworth, Changhong, Haier, Konka, Huawei и их суббренды, отгрузили в общей сложности около 14,26 млн единиц, что на 8,3% меньше, чем годом ранее; вместе они заняли 95,4% всего рынка, что примерно на 1,9 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Среди восьми ведущих брендов только Skyworth и Changhong сохранили объемы поставок примерно на том же уровне, что и за аналогичный период прошлого года, в то время как остальные продемонстрировали снижение в различной степени .