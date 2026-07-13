«М.Видео»: в России отдают предпочтение спортивным умным часам

Покупатели все чаще выбирают более функциональные модели в среднем ценовом сегменте

По данным «М.Видео», в первом полугодии 2026 года в России было продано 2,88 млн устройств носимой электроники на общую сумму 20,85 млрд рублей.

Основной тенденцией рынка стало увеличение спроса на спортивные умные часы: их доля выросла с 46,3% до 48,1%, что означает, что почти каждое второе проданное устройство относится к этой категории. Доля классических умных часов без поддержки SIM также увеличилась — с 35,8% до 37,8%. В совокупности эти сегменты занимают 85,9% рынка в натуральном выражении.

Одновременно продолжает снижаться популярность фитнес-браслетов: их доля сократилась с 7,4% до 2,6%, поскольку покупатели все чаще выбирают более функциональные часы. Растет и интерес к моделям с поддержкой eSIM — их доля увеличилась с 4,4% до 4,9%.